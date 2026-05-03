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Home // Prima pagina // Scooter contro pedone e auto: morto Antonio Esposito, aveva 26 anni

ANTONIO ESPOSITO Scooter contro pedone e auto: morto Antonio Esposito, aveva 26 anni

La salma del 26enne è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale, dove sarà eseguita l’autopsia. Il giovane alla guida dello scooter rischia ora una contestazione per omicidio stradale.

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PH LEGGO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Prima pagina //

Tragedia a Santa Maria a Vico, nel Casertano, dove Antonio Esposito, 26 anni, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto mentre viaggiava come passeggero su uno scooter condotto da un amico di 24 anni.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Caserta, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’alta velocità. Lo scooter avrebbe prima urtato un pedone, rimasto ferito in modo lieve, per poi schiantarsi contro un’auto ferma nei pressi di un tabacchi e in procinto di ripartire.

L’impatto è stato violentissimo. I due ragazzi sono stati sbalzati sull’asfalto. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, per Antonio Esposito non c’era ormai più nulla da fare. Il 24enne, residente a Santa Maria a Vico, è stato invece trasportato all’ospedale di Caserta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

La salma del 26enne è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale, dove sarà eseguita l’autopsia. Il giovane alla guida dello scooter rischia ora una contestazione per omicidio stradale.

Lo riporta leggo.it

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