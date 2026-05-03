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AUTISTA FOGGIA “Serve più verifica prima di nuove assunzioni”. Autista Tpl riflette sulla gestione della spesa pubblica

"Per rispetto di chi lavora nel settore privato e delle partite IVA – osserva – bisognerebbe valutare se alcune mansioni possano essere riorganizzate"

foggia dall'alto- foggia il Comune

foggia dall'alto- foggia il Comune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
3 Maggio 2026
Foggia // Note di Brasini //

FOGGIA – Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di un cittadino foggiano, autista del trasporto pubblico locale, che interviene sul tema della spesa pubblica, del lavoro nella pubblica amministrazione e dell’organizzazione degli uffici pubblici.

Secondo il lettore, nel dibattito pubblico si parla spesso dei costi della sanità, ma meno frequentemente si accende un focus su altri settori della pubblica amministrazione e sugli enti ad essa collegati: tribunali, ispettorati del lavoro, uffici catastali, istituti scolastici e uffici comunali.

Il cittadino pone una questione centrale: prima di procedere con nuove assunzioni, sarebbe opportuno verificare l’organizzazione interna degli uffici, la distribuzione degli incarichi e l’effettiva necessità di nuove figure. Il riferimento è anche alle recenti discussioni sul piano assunzionale del Comune, al centro del confronto politico e amministrativo.

“Per rispetto di chi lavora nel settore privato e delle partite IVA – osserva – bisognerebbe valutare se alcune mansioni possano essere riorganizzate, se vi siano figure sovraccariche e altre meno impegnate, e se una migliore compensazione interna possa evitare ulteriori costi per i contribuenti”.

Il lettore richiama anche l’articolo 1 della Costituzione, ricordando che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Un principio che, a suo avviso, dovrebbe spingere a riflettere non solo sul diritto al lavoro, ma anche sul valore, sulla dignità e sulla responsabilità di ogni lavoratore, pubblico o privato.

Particolare attenzione viene rivolta al settore della giustizia, dove il cittadino lamenta lungaggini burocratiche e procedimenti che, in alcuni casi, si concluderebbero senza risultati concreti, lasciando comunque conseguenze psicologiche e personali su chi è coinvolto.

La richiesta finale è quella di una maggiore trasparenza: capire come vengono impiegate le risorse pubbliche, verificare eventuali inefficienze e valutare con attenzione la distribuzione degli incarichi prima di aumentare la spesa.

“Il silenzio deve terminare – conclude il cittadino – e i contribuenti devono poter sapere come vengono spesi i loro soldi”.

Lettera firmata
Un conducente del trasporto pubblico locale di Foggia

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