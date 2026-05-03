Quanto accaduto all’assessora Maria Teresa Valente durante l’ultimo Consiglio comunale è un episodio grave, inaccettabile e da condannare con fermezza.

Mercoledì scorso, nel corso della seduta consiliare, il dibattito è stato più volte interrotto da un gruppo di manifestanti, in un clima di forte tensione legato alle comunicazioni del sindaco sull’arrivo di richiedenti asilo presso la Casa della Carità.

Secondo quanto denunciato, l’assessora Valente, insieme ad altre figure istituzionali, si sarebbe avvicinata ai presenti nel tentativo di riportare la calma. In quel momento sarebbe stata destinataria di frasi violente e intimidatorie, tra cui l’augurio di subire violenza sessuale da parte di uno straniero.

Parole che non possono essere derubricate a semplice offesa. Si tratta di violenza verbale, odio e intimidazione, rivolti contro una donna impegnata nelle istituzioni e nella vita pubblica.

A esprimere solidarietà all’assessora sono Innocenza Starace di Europa Verde, Maria D’Ambrosio di CON Manfredonia, Antonietta D’Anzeris e Sara Delle Rose di Progetto Popolare, Michela Quitadamo di Molo 21, Cecilia Simone, Rita Valentino e Paola Leone del Partito Democratico.

“Condanniamo con fermezza assoluta quanto accaduto. Non esistono giustificazioni, né attenuanti. Nessuna donna e nessuna persona impegnata nella vita pubblica deve essere esposta a minacce di questo livello per le proprie idee”, dichiarano.

Le firmatarie sottolineano inoltre la necessità di evitare che il confronto politico venga alimentato da toni esasperati, soprattutto su temi delicati come l’accoglienza e la gestione dei richiedenti asilo.

“A Maria Teresa va il nostro sostegno pieno, convinto e senza ambiguità: non sei sola. Saremo al tuo fianco nel difendere il diritto di tutte e tutti a partecipare alla vita politica senza paura, senza ricatti, senza violenza”.

L’appello finale è rivolto alla cittadinanza: non restare indifferenti e isolare comportamenti che minano il rispetto democratico.

“Il confronto democratico si fonda sulle idee, sul rispetto, sulle parole: mai sulle minacce. Chi sceglie l’intimidazione sceglie di stare contro la democrazia”.