San Giovanni Rotondo – Parte lo sciopero della fame a oltranza dei rappresentanti sindacali del comparto sanitario di Casa Sollievo della Sofferenza. La protesta è stata annunciata questa mattina con un presidio davanti alla scalinata della Via Crucis, dove è stato allestito un gazebo informativo.
I segretari territoriali resteranno in presidio fino al 4 maggio per denunciare il mancato rinnovo contrattuale, il mancato pagamento degli arretrati e l’applicazione di un contratto privato, oltre ad altre criticità che riguardano le condizioni lavorative del personale. Questioni che hanno portato all’apertura della vertenza.
Intanto, resta confermato per lunedì 4 maggio il corteo organizzato dalle sigle sindacali: la manifestazione partirà alle 18.30 nei pressi del cimitero di San Giovanni Rotondo e si concluderà nel piazzale antistante l’ospedale fondato da San Pio.
In vista della visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, prevista per il 5 maggio in occasione del 70° anniversario dell’inaugurazione dell’ospedale, i sindacati hanno annunciato l’intenzione di chiedere un incontro pacifico per sottoporre alla sua attenzione le principali criticità della vertenza.
Nel servizio le testimonianze di Maurizio Di Candia (FIALS), Michele Centola (Nursing Up) e Lorenzo Palena (CGIL).