FOGGIA. “Esprimo la mia più profonda e incondizionata solidarietà all’assessora di Manfredonia, Maria Teresa Valente, vittima di un’aggressione verbale che definire vergognosa è un eufemismo. Le parole pronunciate nei suoi confronti durante l’ultima seduta del Consiglio comunale rappresentano un punto di non ritorno che non può e non deve restare impunito”.

Così Achille Capozzi, capogruppo della lista CON al Comune di Foggia e Consigliere Provinciale, commenta i gravissimi fatti accaduti lo scorso 29 aprile a Manfredonia.

“Augurare a una donna, a una madre, a una rappresentante delle istituzioni, un atto di violenza così brutale come lo stupro è un gesto che qualifica chi lo compie e che offende l’intera comunità di Capitanata. Non si tratta più di semplice dissenso politico o di esasperazione sociale; qui siamo di fronte a una barbarie culturale che usa il corpo della donna come bersaglio per colpire l’avversario politico.”

Capozzi prosegue ponendo l’accento sulla responsabilità civile e politica: “Come rappresentante di CON e come Consigliere Provinciale, sento il dovere di condannare non solo gli esecutori di questo attacco, ma anche il clima d’odio che troppo spesso viene alimentato ad arte per scopi elettorali o di parte. La politica deve tornare a essere confronto civile, anche aspro, ma mai violento. Quando si strumentalizza la povertà e il disagio sociale per fomentare la rabbia dei cittadini contro le istituzioni, si finisce col generare questi mostri verbali.”

“All’amica e collega Maria Teresa Valente va il mio abbraccio fraterno. Sono certo che non si lascerà intimidire e che continuerà il suo lavoro con la consueta determinazione. Noi saremo al suo fianco in ogni sede per difendere la dignità di chi si impegna per il bene comune contro ogni forma di oscurantismo e violenza”, conclude Capozzi.

Ufficio Stampa Gruppo Consiliare CON – Comune di Foggia Consigliere Provinciale Achille Capozzi