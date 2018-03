Apricena, rapina, sequestro di persona, 2 arresti

Di:

Apricena – I carabinieri della Stazione di Apricena hanno arrestato in flagranza per i reati di rapina, sequestro di persona e tentata estorsione, il sanseverese Michele Leonardo Marinelli, classe’86, e Cortinove Nicola, classe 74’ originario di Vasto.

I fatti. Sull’utenza di emergenza 112 è giunta una richiesta di aiuto da parte di un uomo che riferiva di essere riuscito a fuggire da un capannone di Apricena, dove era stato tenuto segregato da due persone. I Carabinieri giungevano immediatamente sul posto e trovavano la vittima che riferiva di essere un tossicodipendente e di aver contratto un debito per l’acquisto di numerose dosi di sostanza stupefacente con Cortinove, da lui conosciuto da tempo.

Qualche giorno prima della data prevista per l’inizio dei pagamenti, i due uomini, per essere sicuri che la vittima avrebbe consegnato il denaro, si erano presentati presso la sua abitazione di San Salvo (CH) e dopo aver minacciato anche i genitori, che avrebbero dovuto impegnarsi per saldare il debito, costringevano la vittima, privandola dei documenti, a salire sulla sua autovettura insieme a loro. Giunti ad Apricena, i malviventi rinchiudevano il sequestrato in un capannone, legandogli mani e gambe con delle fascette in plastica. Dopo cinque giorni, in un momento di assenza dei sequestratori, la vittima è riuscita a liberarsi e contattare i Carabinieri.

Lo stesso forniva immediatamente la descrizione dei due soggetti e della macchina su cui viaggiavano e mentre sporgeva denuncia per quanto subito, i militari attivavano immediate ricerche che permettevano di localizzare l’auto e i fermati ancora per le vie di Apricena. All’atto del controllo gli stessi, che si trovavano appunto sulla macchina rapinata alla vittima, erano ancora in possesso dei suoi documenti.

Sulla scorta degli elementi raccolti, Cortinove e Marinelli sono stati arrestati e tradotti nel carcere di Foggia.

Redazione Stato