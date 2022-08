Morto Padre Michele Placentino, confratello di Padre Pio

San Giovanni Rotondo – PADRE Michele Placentino, della comunità dei Padri Cappuccini di San Giovanni, é deceduto ed é stato accolto da Padre Pio alle porte del Paradiso. Padre Frate Michele Placentino volle emulare le orme di Padre Pio e con la preghiera a Dio si propose di essere al servizio degli ultimi. Padre Frate Michele Placentino, nato a San Giovanni Rotondo il 1 gennaio 1930, figlio di Michele Placentino e Melchionda Maria Carmela, entrambi nati a San Giovanni Rotondo, battezzato con il nome di Giovanni, primogenito di cinque figli (Maddalena, Nunziata, Antonietta e Giuseppe), educato al profumo della Santità di Padre Pio, entrò in seminario nel mese di Settembre 1945 e in data 15 settembre 1946 indossò il Saio del Novizio, scelse il nome di Fra Michele, in ricordo del defunto padre, deceduto nell’anno 1945.

Il giorno 2 febbraio 1951 diede i voti di professione perpetua e il giorno 21 febbraio 1954 venne consacrato religioso. Frate Michele Placentino, amante delle cose di Dio, a beneficio dei sofferenti e degli ultimi, ha realizzato opere primarie per San Giovanni Rotondo ed, in particolare:

1) diede incarico all’Architetto Giuseppe Gentile di creare il parco della Via Crucis, sito alla sinistra del Convento di Santa Maria delle Grazie, comprendendo edicole contenenti 16 statue in bronzo e una in marmo di Carrara,

2) Ebbe cura della costruzione della tomba per Padre Pio nella cripta del Convento di Santa Maria delle Grazie, ultimata il 20 settembre 1968;

3) fece realizzare il piazzale del Convento di Santa Maria delle Grazie;

4) fece costruire la circonvallazione intorno al Convento di Santa Maria delle Grazie;

5) fece realizzare il Viale dei Cappuccini e lo fece asfaltare;

6) creò 37 centri per la riabilitazione di portatori di handicap da Bari a Montenero di Bisaccia;

7) fece ricostruire, a seguito del terremoto, il Convento dei Frati Cappuccini di Gesualdo.

Frate Michele Placentino, per circa 40 anni definitore dei Frati Cappuccini della Provincia monastica di Foggia, già economo e vice-guardiano del Convento S. Maria delle Grazie, il giorno 22 gennaio 1971, giorno dell’anniversario della vestizione religiosa di Padre Pio avvenuta il giorno 22/1/1904, inaugurò e benedì i locali della “Fondazione dei Centri di Riabilitazione di Padre Pio”.

“L’apertura della casa avveniva nel nome di San Francesco e di Padre Pio per la riabilitazione sociale dei bimbi spastici”. Le attività medico-riabilitative iniziarono alcuni giorni dopo: il primo febbraio 1971. Ad animare questo spirito costruttivo di scienza e coscienza era sempre Padre Michele Placentino, fondatore dei Centri e delegato dalla Religiosa Provincia Monastica dei Frati Cappuccini alla loro conduzione.

Padre Michele con il suo carisma riusciva ad incoraggiare il personale nei momenti di difficoltà e ad infondere quello spirito di carità cristiana, che è lievito essenziale di ogni grande opera di bene. Padre Michele divenne promotore in tutta l’ltalia della crescita della sensibilità sociale e degli organi istituzionali verso le problematiche del disabile. La riabilitazione comincia a perdere alcune connotazioni assistenziali per diventare una branca della medicina. I contesti emarginanti ed il pietismo sterile lasciano il posto ad una cultura dell’integrazione sociale e ad interventi con metodiche tecnico-riabilitative nuove e più efficaci.

Tramontava la formula dell’assistenza semiresidenziale e venivano organizzati servizi per fornire prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari.

Orbene, Frate Cappuccino Michele Placentino, di spirito francescano marchiato nell’animo, dell’essere al servizio di Dio servendo gli ultimi e i diseredati, ogni mattino lo si incontrava sul sacrato della Chiesa di Santa Maria delle Grazie e chiunque poteva avvicinarlo per preghiere.

(…) Il corpo mortale di Padre Michele Placentino sarà posto in una bara e sepolto nel cimitero di San Giovanni Rotondo ove chiunque potrà rendergli omaggio”.

(A cura del presidente Avvocato Francesco Traversi, associazione pro Padre Pio l’uomo della sofferenza)