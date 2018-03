Immagine d'archivio, non riferita al testo: fonte http://quotidianomolise.com

(ANSA) – CASERTA, 3 GIU – Due persone sono state fermate dai carabinieri su ordine della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per l’omicidio del 24enne Antonio Franzese, ucciso ieri con una coltellata al torace durante un rave party a Castel Morrone, nel Casertano. L’accusa nei confronti dei due fermati è di omicidio volontario.(ANSA). Omicidio al rave party, 2 fermi ultima modifica: da

