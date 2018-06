LegaB.it-News-Comunicato-stampa-700x4261

La Serie B ConTe.it con la Fondazione Bambino Gesù. Durante i playoff è prevista una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi in favore della Fondazione dell’ospedale pediatrico più grande d’Europa e, in particolare, per il progetto di assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati. I4Children è il logo che caratterizza la community al fianco dei bambini dell’ente pediatrico. Una comunità di aziende e persone che hanno a cuore i progetti di crescita dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La Lega B, da sempre molto sensibile nei confronti del Terzo settore, ha dunque deciso di attivare una serie di iniziative con la collaborazione degli otto club che partecipano alla fase finale del campionato. Una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti, insieme all’asta di parte del materiale utilizzato dai giocatori durante la fase finale su onluslive.org (il materiale sarà piazzato su ebay, dove LIVE ha la sua pagina personale), sono gli strumenti che serviranno per la raccolta fondi alla quale sarà possibile contribuire andando sul sito www.fondazionebambinogesu.it Verranno inoltre letti messaggi dagli speaker prima e durante il match, mentre anche su led e maxischermi degli stadi passerà il messaggio con una grafica studiata ad hoc dalla Lega B. A questo si aggiungerà, naturalmente, una campagna “social” e la presenza del banner pubblicitario sui profili ufficiali della Lega B e dei club associati. La Serie B ConTe.it con la Fondazione Bambino Gesù ultima modifica: da

