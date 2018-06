Di:

All’Assessore all’Urbanistica

Matteo Ognissanti

del Comune di Manfredonia

Proposte dell’Associazione Manfredonia Nuova per la riqualificazione urbana nell’ambito del Programma POR, FESR-FSE Puglia 2014-2020

Considerato che la cifra disponibile per la riqualificazione urbana di Manfredonia è di appena 5 milioni di Euro e che le necessità sono innumerevoli, noi dell’Associazione Manfredonia Nuova proponiamo che sia spesa in modo oculato, privilegiando le opere di maggiore utilità per la collettività. A tal fine indichiamo le seguenti proposte:

1. Considerato il livello di inquinamento e la mancanza di spazi pubblici è una necessità improrogabile la creazione di un parco urbano arborato, ludico e ricreativo, nell’area compresa tra Stazione Città e Stazione Campagna, acquisendo anche le aree dismesse della ferrovia. A tal proposito facciamo presente che al comune è stato già presentato un progetto dal Consiglio Comunale ragazzi;

2. ripristino dei parchi giochi per bambini e bambine dei diversi quartieri per dare loro spazi di gioco e di aggregazione, con relativa recinzione per preservarli dagli atti di vandalismo. Naturalmente le cittadine e cittadini di ogni quartiere, organizzati/e in comitati dovranno, con spirito di comunità, prendersi l’incarico di custodirli senza escludere attività di manutenzione e sorveglianza da parte delle istituzioni;

3. ristrutturazione del palazzetto dello Sport “rosa” per consentire le attività atletico-sportive, con integrata piscina riabilitativa per il recupero motorio funzionale delle disabilità neuromotorie e ortopediche, con servizi annessi, utilizzando anche i finanziamenti ad hoc che il CONI mette a disposizione ogni anno;

4. chiediamo che si abbandoni l’idea del completamento del ponte tra Viale Di Vittorio e il Lungomare del Sole, perché non risolverebbe il problema del traffico, anzi l’aggraverebbe. In alternativa chiediamo si valuti la possibilità di creare un raccordo tra via M. L. King e il parcheggio adiacente il Centro Cesarano, tramite un passaggio a raso, per decongestionare così il traffico della zona stazione e facilitare anche l’accesso al porto turistico, considerato che il traffico ferroviario è stato ormai soppresso;

5. Il decongestionamento del traffico cittadino è diventato una priorità ineludibile per rendere respirabile l’aria nelle strade del nostro centro storico, perciò proponiamo di trasformare dette strade a traffico limitato ai residenti, a tutte le persone autorizzate, alle attività di carico e scarico. A tal fine si propone di trasformare tutta l’area adiacente l’Istituto G. Toniolo in un grande parcheggio e potenziare quello dell’area cimiteriale, per permettere il parcheggio a tutti coloro che devono raggiungere il centro della città dai quartieri periferici;

6. sistemazione dei campetti di calcio con realizzazione di spogliatoi e servizi igienici;

7. in attesa della realizzazione del progetto per la sistemazione della zona riviera Acqua di Cristo realizzare aree di passeggio.

“Manfredonia Nuova”

Manfredonia, 28 maggio 2018

La Presidente, Ins. Enrica Amodeo