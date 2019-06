Anche i panificatori di Foggia alla kermesse di Matera

Di:

Ci sarà anche una folta delegazione di panificatori di Foggia, dei Monti Dauni e del Gargano alla riunione organizzativa del grande evento che si terrà in concomitanza con “Matera 2019”, kermesse culturale internazionale. Si tratta di un convegno per la valorizzazione e la tutela del patrimonio “pane” del centro sud e delle isole organizzato da Fiesa Assopanificatori Nazionale che si terrà nel prossimo mese ottobre. La riunione organizzativa preliminare si terrà il 9 giugno, alle ore 10, presso la sede della Confesercenti di Matera (via Ugo La Malfa, 3/b).

Sarà una grande kermesse dove tra i protagonisti ci sarà anche il pane prodotto dai panificatori di Foggia e provincia. Sarà l’occasione per parlare del suo ruolo nel sistema alimentare umano, associato al concetto di “Pane Patrimonio Culturale dell’Umanità” e “Strumento Strategico” di sviluppo delle imprese dell’artigianato alimentare.

Uno degli slogan di Matera 2019 recita: “Il nostro cuore è al centro delle esperienze comuni: passioni, emozioni, sogni”. Facciamo in modo che il Pane della nostra provincia possa essere davvero considerato arte, cultura e artigianalità; ovvero esperienze sensoriali da vivere, provare e sentire grazie alla grande artigianalità dei panificatori.