Il cappellino: un oggetto ambito, non solo nella Formula 1

Di:

Erano gli anni 50/60, e la cerimonia della premiazione del podio della Formula 1 prevedeva che al vincitore venisse regalata una corona d’alloro, tradizione che resterà fino al Gran Premio d’Italia del 1985.

Tra gli anni 60 e i 70, però, fanno il loro ingresso nel mondo della Formula 1 gli sponsor, e con essi fa il suo ingresso uno degli oggetti più ambiti dagli appassionati di questo sport: il cappellino del fornitore di pneumatici.

Goodyear, Michelin, Firestone, Bridgestone, Pirelli, da allora si sono alternati sui podi indossati dal più grandi piloti della storia della Formula 1.

Va da sé che il cappellino è diventato un simbolo di forza, di potenza, ambitissimo dagli appassionati che non esitano a lanciarsi fin sotto il podio nel caso in cui il loro beniamino lo lanci ai fans.

Nel 1978, sul cappellino Goodyear destinato alla cerimonia del podio compare addirittura l’alloro.

Da allora si sono susseguiti modelli, colori e stili diversi, per via dei diversi gommisti che si sono succeduti negli anni; e non sono mancati cappellini “speciali” rispetto a quelli tradizionali.

Un vero e proprio oggetto di culto, che è stato protagonista anche di un evento importante come la commemorazione per ricordate Niki Lauda lo scorso 26 maggio.

La leggenda austriaca dell’automobilismo era famoso per indossare un cappellino rosso all’interno del paddock: e in suo onore, al GP di Monaco a Montecarlo, sulla griglia di partenza, i piloti hanno osservato un minuto di raccoglimento indossando tutti il celebre cappellino rosso.

Se non si ha l’occasione di andare sotto un podio della Formula 1, è possibile comunque crearsi, forse con meno fatica, un cappello del tutto personalizzato.

Una scelta, tra l’altro, che non interessa solo i fans della Formula 1 e degli altri sport, ma anche chi possiede un’azienda e vuole che il proprio logo giri grazie alle teste dei propri sostenitori; proprio come i pneumatici di cui sopra.

E allora, con pochi click, è possibile ottenere dei cappelli personalizzati da fare invidia a concorrenza e sportivi. Un oggetto, tra le altre cose, anche molto utile, soprattutto in questa estate alle porte. Mano alle tastiere, quindi, e scegliamoci il nostro cappellino personalissimo. Nessuno ci vieterà, un giorno, di farcelo magari autografare dal nostro idolo!