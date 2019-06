Glifosate, De Bonis “Non è spot elettorale ma serio problema di tutela salute”

Di:

ROMA 3 GIUGNO” Il M5s ostenta la lotta al glifosate per soli fini elettorali. In realtà, è stato recentemente cassato un mio ordine del giorno avente ad oggetto l’intensificazione dei controlli del grano estero fuori e dentro i porti, affinché il residuo sia assente come prevede il Regolamento Ue 1311//2016.

E’ del tutto pacifico che il glifosato faccia male alla salute ed all’ambiente” E’ quanto afferma Saverio De Bonis senatore della commissione agricoltura e presidente dell’associazione Grano Salus, commentando l’articolo uscito questa mattina sul Fatto quotidiano, sull’inchiesta sul Glifosate e la Monsanto” GranoSalus da tempo si occupa della lotta al glifosate, ed ha iniziato una vera e propria crociata contro questo diserbante altamente tossico per la salute dell’uomo e degli animali.

Queste crociate hanno portato grandi risultati, tanto da aver costretto le industrie della pasta a ridurre drasticamente le importazioni del grano canadese, noto per le tracce di glifosate. La Ministra Grillo dovrebbe controllare il grano contaminato in uscita dai porti italiani che deve avere residuo zero quando circola su territorio nazionale”.

