La difficile arte del tacere

Oggi (ieri per chi legge,ndr) si sono scatenate forti polemiche fra politici e comuni cittadini, questi ultimi sul web, a causa delle parole con le quali il Presidente della Camera, on. Fico, ha dedicato la festa della Repubblica ad alcune categorie. Ha parlato testualmente di rom, di sinti, di migranti, di tutti coloro che “transitano sul nostro territorio” e che trovano sotto la bandiera italiana la sicurezza ai loro diritti. Immediatamente il passa parola che i giornalisti, soprattutto quelli del ‘pensiero unico’ hanno fatto verso gli altri politici – leggi Salvini -, ha scatenato la reazione di chi ha risposto: questa festa è degli Italiani.

Il passa parola mette a rischio già gli oratori capaci di parlare in pubblico. Figuriamoci quelli un po’ imbranati!

Il Presidente Fico ha inserito le categorie che ha citato in quella più ampia delle vittime dell’Olocausto, come gli Ebrei. Il ragionamento è ineccepibile, ma qualcosa comunque mi disturba in Fico.

Innanzi tutto ci sono momenti istituzionali in cui è bene osservare l’arte del tacere, perché solo ieri pomeriggio i due Vice Premier, dopo giorni di litigio documentatissimi in tv e in cartaceo, si sono finalmente salutati e stretti la mano. Gettare benzina sul fuoco mi sembra tipico di chi non si rende conto del contesto comunicativo in cui si trova: i pensieri devono armonizzarsi con le parole, a loro volta in armonia con il Luogo e la Situazione. Mi sembra che l’autolesionismo di Fico non abbia imparato granché dalle ultime elezioni.

Mi infastidisce anche il fatto che ci sono molte categorie in sofferenza di cui avrei gradito l’accenno, se proprio questo elenco andava fatto:

-i giovani senza lavoro

-le eccellenze malpagate

– le vittime di una giustizia profondamente ingiusta

– le vittime di tutti i criminali, indigeni e allogeni, che delinquono alla grande sulla pelle della povera gente, giovanissimi, anziani.

Faccio un esempio facile facile.

Italia razzista per giorni e giorni alla gogna in tv e sul alcuni giornali, diciamo, zelanti verso una certa idea di politica, per un uovo incautamente lanciato contro una bellissima ragazza di colore.

Spero non ci sia bisogna di chiarire che anche una persona non violenta come me avrebbe preso a schiaffi l’imbecille esecutore del lanci. MA del pakistano, spacciatosi per omosessuale per non essere espulso da un tribunale veneto nel suo Paese dove l’omosessualità è un problema, il quale ha consapevolmente mentito come poi la violenza verso due adolescenti dimostra, del pakistano, insomma, solo pochi cenni.

Perché le voci in Tv sono quasi sempre a senso unico. Come quelle dei “giornali dell’uovo” …

Perché non dobbiamo diventare cattivi e pensare che tutti i pakistani siano violentarori. Come se fossimo un popoli di cretini. Perché solo di un cretino si pensa che possa fare di tutta l’erba un fascio.

A me non verrebbe mai in mente di pensare che tutti i pakistani siano violentatori, che tutti i nigeriani siano mafiosi, che tutti i rom siano ladri di rame. Dico solo che accanto alle persone oneste, indigene e non, ci sono quelli che delinquono. In una situazione in cui è difficile trovare lavoro per tutti per evitare che la delinquenza aumenti.

Non occorre essere un genio per capire che questi fenomeni non possono essere lasciati al caso o alla bella figura di apparire buoni e giusti in tv. Salvo poi ignorare la fine che fanno tutte le persone, che sono apertamente sfruttate dai delinquenti delle rotte interne e del mare.

Io non capisco la necessità di nascondere l’esistenza di questo problema, sulla cui soluzione dovrebbero convergere le energie di tutte le forze politiche.

E invece non solo si dorme ma fanno i Fighetti buoni in tv come se 9 milioni di votanti fossero 9 milioni di potenziali assassini del Ku Klux Klan da rieducare. La Lega al sud, dicono alcuni del sud, è una vergogna per tutti gli insulti subiti come terroni…

BENE, e a nessuno viene in mente che per preferire la Lega Nord o ex nord vuol dire che il disgusto e la rabbia della gente ANCHE del Sud non è più sotto controllo?

Mai avrei immaginato la bellezza di più di 600 votanti pro Lega ad Ascoli Satriano, la comunità dove vivo.

Mi pare evidente che “abbiamo un problema, Houston”, come disse l’astronauta dell’Apollo 13.

Il problema cioè che Houston non ascolta.

(A cura di Maria Teresa Perrino, 02 giugno 2019)