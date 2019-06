Manfredonia. “Claudio Assisi nuovo campione italiano di bodybuilding”

Di:

Manfredonia, 03 giugno 2019. Si chiama Claudio Assisi ed è il nuovo campione italiano di bodybuilding. A seguito di una lunga preparazione dopo quasi due anni di stop, dopo un titolo europeo, un secondo posto al. Mr universo e un podio mondiale nel 2015 e il ludus maximus ifbb 2017, decide di rimettersi in gioco.

Un ragazzo come tanti, 33 anni, un figlio di 3 anni, operaio trasfertista, costretto a lunghi periodi lontano da casa, si vede quest anno, ad affrontare un periodo difficilissimo, proprio nel bel mezzo della preparazione, dovuto alla perdita del lavoro, in seguito al fallimento del azienda marchigiana nella quale era impiegato. Nonostante tutto, lo stress, l Incertezza, l ansia, la fame e gli allenamenti estenuanti, riesce il 5 maggio a qualificarsi per gli italiani aggiudicandosi il primo posto nella categoria Classic Physique,categoria che rievoca le fisicità anni 70.

Proprio domenica scorsa, riesce ancora una volta grazie ad un fisico elegante, simmetrico e proporzionato e un carisma da palco notevole a strappare il primo posto, sbarazzandosi della concorrenza proveniente da tutta Italia. Dopo questo importante obiettivo, annuncia di “non voler più gareggiare, di restare un appassionato di questa disciplina che gli ha dato tanto”, ma di “restare, almeno per un bel po’, uno spettatore per cercare di dedicarsi al lavoro e soprattutto a suo figlio, per trasmettergli magari la passione per lo sport.”

