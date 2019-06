Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per l’ispettore Pasquale Potenza

Di:

FOGGIA – L’Ispettore Superiore della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Manfredonia, Pasquale Potenza, insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La consegna dell’attestato da parte del Prefetto di Foggia Raffaele Grassi – a nome del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – in occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica svoltasi domenica 2 giugno in Piazza Italia.

Classe 1961, originario di Monte Sant’Angelo, con all’attivo 37 anni di servizio svolti inizialmente presso il Commissariato di San Marco, in Venezia, per poi proseguire la carriera nella Provincia di Foggia, Potenza si è contraddistinto per l’impegno e la dedizione nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata, ottenendo numerosi riconoscimenti professionali.

@Redazione StatoQuotidiano.it

