Puglia: Temporali pomeridiani su Appennino, Murge e Salento

LUNEDI’: una circolazione instabile alimentata da correnti fresche in discesa dal Nord Europa influenza ancora le condizioni meteorologiche del Sud-Est. Mattinata nuvolosa su Puglia, Basilicata e Molise ma senza fenomeni degni di nota. Nel pomeriggio ulteriore intensificazione della nuvolosità con rovesci e temporali su Appennino, Murge, entroterra Salentino in locale sconfinamento alle coste ioniche. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Ventilazione in rotazione ciclonica intorno al centro di bassa pressione posizionato sul Sud Italia. Mari poco mossi tendenti a mossi.