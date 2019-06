Ricorso contro aumento 300% Cosap: sostegno “Manfredonia in rete”

Di:

Manfredonia. “Manfredonia in Rete” (Contratto di Rete degli operatori turistico-commerciali) plaude, condivide e supporta la decisione di Confcommercio Foggia di ricorrere al Tar Puglia contro l’incredibile aumento del 300 % della Cosap applicato dal Comune di Manfredonia che penalizza oltremodo ed ingiustamente la già claudicante economia locale.

Una battaglia amministrativo-sindacale che Confcommercio Foggia e Manfredonia in Rete, facendosi portavoce di imprenditori ed operatori, stanno portando avanti da due mesi, dal momento in cui la Delibera di Giunta è stata pubblicata e le spropositate notifiche di pagamento sono state emesse.

Damiano Gelsomino (Presidente di ConfCommercio Foggia) e Michele d’Errico (Presidente del Gal DaunOfantino – promotore e capofila di Manfredonia in Rete) hanno anche personalmente incontrato e si sono confrontati il Prefetto Vittorio Piscitelli (Commissario Prefettizio del Comune di Manfredonia) a cui è stato consegnato un dossier* che conferma – con dati ed una puntuale analisi – come solo nella città sipontina la disposizione dell’incremento è così alta a livello nazionale.

Intanto, ci si prepara a una nuova e forte presa di posizione sull’aumento (raddoppio) dei canoni demaniali che si sta abbattendo come una pesante scure sui titolari di stabilimenti balneari alla soglie di una nuova stagione già poco rosea a causa del cattivo tempo verificatosi a maggio e della vicenda (risolta con l’adeguamento dell’impianto da parte di AqP, confermato dagli ottimi risultati delle analisi di laboratorio di Arpa Puglia) del depuratore del Candelaro, che tanto ha nuociuto all’immagine del litorale sipontino lo scorso agosto.

“Manfredonia in Rete ringrazia Confcommercio per la sensibilità ed il pragmatismo dimostrati tempestivamente sul delicato tema della Cosap, ascoltando e ponendosi al fianco degli operatori – dichiara il Presidente d’Errico -. Crediamo che questo intervento tecnico e ponderato risulterà decisivo sull’individuazione di una soluzione a questa incresciosa vicenda. Una città che ha urgente bisogno di ripartire, certamente non può pensare, ancora una volta, che la soluzione a tutto, sia mettere pesantemente le mani nelle tasche di contribuenti ed imprenditori.

Serve una visione ragionata e condivisa della crescita e ripartenza di Manfredonia, partendo dal ruolo da protagonisti degli operatori, che vanno incentivati e non penalizzati più di tutti”.

*GAL DAUNOFANTINO*