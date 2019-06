Manfredonia. Rinvio intervento notturno di disinfestazione del 3 giugno

Di:

Manfredonia, 03 giugno 2019. L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia rende noto alla Cittadinanza che, a causa di problemi tecnici, la ditta incaricata Rentokil Initial Italia S.p.A non ha potuto effettuare l’intervento notturno di disinfestazione così come era stato programmato per il 3 giugno 2019, dalle ore 00:01 alle ore 06:00 e che avrebbe dovuto interessare l’abitato di Manfredonia e, precisamente, la zona di Monticchio dall’inizio dell’abitato a via Arcivescovado-via Scaloria esclusa.

Lo stesso intervento è stato rinviato al giorno sabato 8 giugno 2019, sempre dalle 00:01 alle ore 06:00.

Ci scusiamo per il disagio arrecato.

Manfredonia, 3 giugno 2019

L’Amministratore Unico

geom. Francesco Barbone