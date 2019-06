Scommesse, riciclaggio e autoriciclaggio: inammissibile ricorso di un 41enne foggiano

Di:

Roma/Foggia. “(..) la volontà dell’indagato di ‘farsi dare una concessione da qualche amico e mettere le skin’, a riprova della sua spiccata propensione a operare illecitamente nel settore delle scommesse, che rende attuale e concreto il pericolo di recidiva (..)”.

Con sentenza di recente pubblicazione, i magistrati della Corte di Cassazione di Roma hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale di un 41enne (classe 1978) di Foggia, contro una passata ordinanza emessa dal Tribunale di Bari, che aveva confermato una precedente ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso tribunale barese, con cui “era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo del gioco delle scommesse sul territorio nazionale ed internazionale e al riciclaggio, auto riciclaggio e successivo reimpiego degli ingenti capitali raccolti, per avere nella qualità di master nell’area Puglia e Basilicata assunto la veste di organizzatore della detta associazione”.

Il legale del ricorrente aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo tra l’altro che “i difensori avevano depositato una consulenza tecnica che attestava la liceità e legalità delle attività operate dal (..), ma il tribunale del riesame non ha in alcun modo valutato il contenuto di questa consulenza, limitandosi a riportare, con la funzione del copia-incolla, interi brani dalle 700 pagine dell’ordinanza del GIP“.

Inoltre “(..) l’ordinanza – hanno evidenziato i difensori dell’uomo – si riferisce a fatti accaduti tra il 2012 e il 2015 e le esigenze di inquinamento probatorio e di recidiva avrebbero potuto essere arginate adeguatamente con la misura interdittiva prevista dall’art. 290 cod.proc.pen.“.

Secondo la Cassazione “(..) deve ritenersi che il tribunale abbia fornito in merito all’attualità delle esigenze cautelari esaustiva e dettagliata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, limitandosi a generiche censure che non superano il vaglio di ammissibilità“.

@Redazione StatoQuotidiano.it-riproduzione riservata