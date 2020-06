Attualmente positivi: Manfredonia e San Severo restano “bianche” (MAPPA)

, 03 giugno 2020. Covid_19: è della Provincia di Foggia l’unico cittadino risultato positivo in data odierna, 3 giugno in Puglia. Complessivamente, sono stati registrati 1.046 test per l’infezione da Covid-19, con 3 decessi: 2 in provincia di Foggia e 1 in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 122.546 test. Sono 2.952 i pazienti guariti. 1.036 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.499 così divisi: 1.487 nella Provincia di Bari; 380 nella Provincia di Bat; 650 nella Provincia di Brindisi; 1.157 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI, 03.06.2020

Foggia, Torremaggiore: 21 – 50 casi attualmente positivi (benchè non vi sia matematica congruenza tra colore delle fasce numeriche e colore delle aree geografiche)

San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis > tra “11-20” casi attualmente positivi.

Cerignola > “6-10” casi;

Manfredonia, San Severo e altri (veri cartina) > Comune senza casi. 02 giugno 2020, StatoQuotidiano.it).