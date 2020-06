L’Austria riapre i confini con tutti i Paesi vicini, tranne con l’Italia, a partire da venerdì. Lo ha annunciato il ministro della Sanità di Vienna, Rudolf Anschober, precisando di, quando tutti i Paesi Ue dovrebbero riaprire i loro confini interni.

“Una differenziazione su base regionale sembra un’opzione praticabile”, ha detto il ministro in un riferimento alla riapertura dei confini con l’Italia, precisando che contatti sono in corso con il governo di Roma.

A partire da venerdì non ci saranno più controlli alle frontiere tra l’Austria e la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Slovenia, la Svizzera e il Liechtenstein e non saranno più necessari la quarantena ed il tampone per chi rientra in Austria. (adnkronos)