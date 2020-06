Caduti tutti i vincoli antivirus la gente si è ripresa la piena libertà

Regioni, hanno indotto la gente, la gran parte della pur complessa umanità, a ritenere che quanto meno il peggio è passato, il pestilenziale virus non fa più paura, è stato domato. Stando almeno a quanto si è potuto constatare in giro. Gente dappertutto, giovane e anziana, intenta alle più ordinarie attività quotidiane. Le mascherine divenute un accessorio da portare come fosse un amuleto antivirus in tutti i modi immaginabili meno che quello come da prescrizione degli esperti. I guanti neanche a pensarli. La grande paura dei mesi scorsi con relativa rigorosa clausura della gente, pare sia un ricordo da confinare nella più recondita memoria.

Manfredonia, 03 giugno 2020. IL GOVERNO decide ma l’uomo dispone. Parafrasando un antico proverbio, è la situazione che si riscontra di fatto da un paio di settimane a questa parte a proposito della caduta delle misure cautelative per ripararsi dai contagi del coronavirus. Le liberalizzazioni dai vincoli imposti dai vari decreti governativi sia pure a scacchiera, ribaditi altrettanto a scacchiera dalle varie



LE ATTIVITA’ commerciali e di ricreazione come bar, ristoranti, reclamano maggiore libertà operativa oltre quella consentita dalle ordinanze sindacali che tengono sempre di mira il famigerato virus. In arrivo sono le spiagge e fra poco le partite di calcio. Si, d’accordo, con tutte le precauzioni delle distanze, delle postazioni per l’igiene delle mani, e quant’altro codificato nelle ordinanze. Degli optional che non tutti osservano, come invece dovrebbe essere tassativo. Abbattute anche le barriere interregionali. Solo nelle chiese, durante le funzioni religiose, i fedeli sono disposti secondo precise disposizioni antivirus.

INSOMMA la gente si è riappropriata quasi d’impeto della libertà che le era stata sottratta con violenza. Il litorale di Manfredonia come di Mattinata, è stato preso d’assalto da una marea di automobili che hanno sfornato centinaia, forse migliaia di persone. Pareva veramente di essere immersi nella piena viglia dell’estate. Una boccata d’ossigeno anche per l’economia.

UNA SITUAZIONE che se per tanti versi restituisce un senso di vitalità che si era temuto potesse essere compromesso, di rivalsa anche contro la minaccia estrema che ha messo paura, per altri si avverte l’incubo di un ritorno al regime Covid-19. Una condizione di incertezza insufflata dalle dichiarazioni di scienziati sempre più in disaccordo sullo stato della situazione: c’è chi richiama all’osservanza dei codici anti coronavirus, e chi invece è di più manica larga fino a chi ormai nega quel flagello. E anche se a Manfredonia i contagi sono azzerati, non sarebbe male attenersi a quella massima di saggezza che raccomanda di comportarsi “cum grano salis”, con buon senso, discernimento.