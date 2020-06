Cerignola, bloccati in via Manfredonia con cocaina in auto: arrestati giovani

Cerignola, 03 giugno 2020. A Cerignola, in via Manfredonia, i Carabinieri del posto, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura con a bordo due soggetti, che, alla vista dei militari, hanno gettato dal finestrino dell’auto degli involucri, contenenti 5 dosi di cocaina, per un peso di 1,3 grammi. Bloccati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 590 euro.. I due, un 19enne e un 22 enne di Cerignola, sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.