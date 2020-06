Come provare un casino grazie ai bonus di benvenuto

Il mondo delleè cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni. Al punto tale che sempre più utenti sono alla ricerca di una piattaforma su cui fare esperienza e provare a divertirsi con il proprio gioco preferito, ma anche con le scommesse sportive e molto altro ancora.

Sul web ci sono diverse piattaforme che vengono proposte, ma non tutte rispondono ai requisiti minimi in tema di affidabilità e sicurezza, ovvero aspetti che devono essere sempre in cima alla lista di priorità di ogni giocatore. Per questo motivo è importante sempre prestare la massima attenzione alla sicurezza prevista e garantita all’interno dei casino online su cui si vuole creare il proprio conto di gioco, ma anche ovviamente alla gamma di bonus che viene proposta ai nuovi iscritti.

Il bonus di benvenuto dedicato ai nuovi iscritti

Il primo bonus che si incontra durante l’esperienza di gioco online è, come tutti sanno, il bonus di benvenuto, che di solito viene accreditato dopo il primo versamento sul proprio conto di gioco da parte dell’utente. La scelta di una piattaforma piuttosto che un’altra varia chiaramente anche in base all’importo del bonus di benvenuto che viene garantito.

In alcuni casi è prevista una somma minima del versamento sul conto di gioco per poter avere diritto al bonus. I bonus di benvenuto più interessanti sono indubbiamente quelli che vengono proposti scaglionati non solamente sul primo deposito, ma anche su quelli che successivi, di solito fino ad un massimo di quattro.

Per andare alla ricerca del miglior bonus di benvenuto possibile, è chiaro che diventa fondamentale anche capire quale sia il gioco su cui si ha intenzione di scommettere. Ad esempio, se siete appassionati di scommesse sportive, prestate attenzione se il bonus di benvenuto viene praticato, ad esempio, solo su scommesse multiple oppure anche su puntate singole.

Occhio ai requisiti di scommessa

L’importo del bonus che viene offerto dal casinò online, nella maggior parte dei casi, non viene accreditato subito sul proprio conto di gioco. O, in ogni caso, rimane vincolato fino al momento in cui non vengono soddisfatti determinati requisiti, che si chiamano per l’appunto requisiti di scommessa.

Se così non fosse, infatti, qualsiasi utente potrebbe aprire un conto di gioco su qualsiasi casinò effettuare il massimo versamento possibile, e poi prelevare la stessa cifra inglobata del bonus di benvenuto, senza dover mettere a repentaglio nemmeno un centesimo. Così non è e, di conseguenza, è necessario rispettare particolari condizioni promozionali che ogni piattaforma elenca nell’apposita sezione.

Il requisito di scommesse viene chiamato anche playthrough oppure volume di gioco. In poche parole, il bonus deve essere puntato un determinato numero di volte prima che tutte quelle vincite ottenute con l’importo del bonus stesso possano essere prelevate dal proprio conto di gioco. Bisogna fare attenzione al fatto che alcuni giochi garantiscono un maggiore contributo rispetto ad altri al raggiungimento di tali requisiti di scommessa. Il calcolo legato al completamento del playthrough avviene in via del tutto automatica. Occhio anche al periodo di validità, ovvero alla scadenza entro cui devono essere soddisfatti i requisiti di scommessa. (Nota stampa)