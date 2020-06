Cusmai/D’Arenzo “Finalmente un Parco che accoglie le istanze del territorio”

Foggia, 03 giugno 2020. “Dopo vari incontri avuti su tutto il territorio con agricoltori, sindacati e il Presidente del PNG, prof. Pasquale Pazienza, siamo felici di vedere finalmente un Ente che accoglie le istanze provenienti dal mondo produttivo e invece di fare ambientalismo da salotto improntato su dogmi e politiche lontane dalla realtà, si concentra sulla praticità, concretezza ed esigenze di chi ogni giorno vive il lavoro all’interno del Parco Nazionale del Gargano e non può bruciare residui di potatura. Rivedere la norma come ha richiesto il Presidente è un primo passo di buonsenso per ridare fiducia ad un Ente che troppe volte è stato visto come un freno a mano per il territorio e per lo sviluppo di esso. Abbiamo totale fiducia nel proseguo di questa strada che ha il dovere di riportare i cittadini del Gargano ad un’appartenenza orgogliosa al PNG”, dichiara Daniele Cusmai, Segretario Provinciale Lega Foggia.

“Il settore agricolo, che sul Gargano è del tutto “Bio” non può permettersi ulteriori aggravi di costi di produzione. Rinnovo la mia fiducia al Presidente Prof. Pasquale Pazienza confidando che verrà effettuata una programmazione ed una progettazione per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio rispettandone tutte le esigenze” – continua Salvatore D’Arenzo, Capogruppo Lega in Consiglio Provinciale – “E’ doveroso da parte di tutti i cittadini rispettare l’ambiente, i parchi, le aree protette tutte, ecco, rispettare il territorio.

Trovo altrettanto doveroso rispettare la sicurezza della popolazione che lo vive e dei milioni di turisti che ne godono, dunque bisogna lavorare assolutamente alla messa in sicurezza dell’attuale S.S.V. del Gargano – continua il Consigliere Provinciale, che conclude con un invito – “Colgo occasione per evidenziare che la quasi totalità della nostra costa e dei nostri monti sono free Covid, con il nostro mare sempre più “blu”, il Gargano e la Capitanata tutta vi accoglie a braccia aperte”.