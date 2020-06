“Ecco il nuovo lotto per l’irrigazione nell’agro di Carpino” (FOTO)

, 03 giugno 2020. Il nuovo lotto per l’irrigazione nell’agro diinteressa un’area nel promontorio del Gargano di competenza dele persegue l’obiettivo di una razionalizzazione delle reti irrigue private esistenti e di un’ottimale utilizzazione delle risorse idriche presenti nel sottosuolo, per soddisfare i fabbisogni legati all’attività agricola.

Con tale opera, infatti, si intende “sia regolarizzare e tenere sotto controllo i prelievi dalla falda – che oggi avvengono indiscriminatamente da parte degli imprenditori agricoli, i quali attingono direttamente da pozzi privati, sia determinare una migliore e più razionale distribuzione della risorsa idrica”. Questo “con indubbi vantaggi sulle caratteristiche qualitative delle produzioni agricole e per la regolamentazione degli attingimenti effettuati dai privati, mediante il controllo dei turni irrigui e l’utilizzo del sistema di distribuzione automatizzato con 125 punti di consegna (idranti), posti in punti funzionali per favorirne l’utilizzo da parte delle aziende agricole. nuovo lotto assicurerà l’irrigazione ad una superficie olivetata di circa 400 ettari che portano a complessivi 1.300 gli ettari irrigati nel Gargano attraverso la rete consortile (Carpino, Ischitella, Vieste, Rodi Garganico e Vico del Gargano)”.

Il nuovo lotto, inoltre, rientra nel più ampio progetto generale per la realizzazione degli impianti di irrigazione nelle piane di Varano del comprensorio di bonifica del Gargano, mediante l’utilizzazione delle risorse idriche sotterranee già disponibili, con l’attrezzamento dei pozzi trivellati e con le connesse opere di sistemazione idraulica dei terreni immissari del lago di Varano. Sono ora in attesa di finanziamento anche il quarto e il quinto lotto che prevedono l’attrezzamento di superfici pari rispettivamente a 300 e 250 ettari circa.

“Gli indubbi vantaggi generati da una funzionale distribuzione dei punti di presa rispetto all’attuale disordine degli stessi, in uno al controllo dell’acqua emunta, in termini sia di qualità sia di quantità, e alla sua razionale distribuzione non possono che determinare una consistente tutela della risorsa idrica esistente, elemento strategico per lo sviluppo del territorio garganico”.