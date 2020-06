Foggia, l’ennesimo tentativo di Follieri: Landella si oppone

. L’edizione odierna della Repubblica ripercorre i trascorsi nel mondo del calcio, mai giunti ad un lieto fine, dell’avvocato noto per avere avuto una relazione con l’attrice Anne Hathaway. In passato, racconta il noto quotidiano, si era avvicinato al Palermo ed al Catania, nonché per due volte al Foggia stesso: prima alla fine del 2017 quando entrò in trattativa con i fratelli Sannella per acquisire il 50 per cento delle quote, e l’estate scorsa quando il suo gruppo presentò la manifestazione di interesse al Comune di Foggia. Una proposta respinta dal sindaco, che anche oggi si oppone all’ingresso in società di Raffaello Follieri: “Non vorrei che qualcuno oggi decidesse di far entrare dalla finestra chi è stato accompagnato alla porta. Che nessuno pensi di fare cassetta con il blasone del Foggia. Se si dovesse continuare in questa maniera, il titolo sportivo verrebbe ritirato dal comune di Foggia”, ha detto.

L’attuale presidente Roberto Felleca e l’amministratore delegato Davide Pelusi, infatti, starebbero lavorando ad un’intesa che porterebbe in società l’imprenditore foggiano, che in passato è stato anche arrestato per truffa. Insieme a lui, nella trattativa per l’acquisizione delle quote, anche Gaetano Tedeschi, manager romano già direttore generale di Rfi e di Enea. Il numero uno rossonero, in una lettera indirizzata ai tifosi, ha chiesto fiducia alla città.

fonte mediagol