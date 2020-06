Foggia, pub ristoranti pizzerie circoli: Landella rimodula orari chiusura

, 03 giugno 2020. Con recente ordinanza sindacale, il sindacoha ordinato di rimodulare gli orari di chiusura al pubblico dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle linee guida governative e regionali, quali:

– ristoranti, pizzerie, trattorie e pub;

– chioschi che effettuano vendita e/o somministrazione su aree pubbliche;

– attività artigiane alimentari (take away);

– circoli privati, con e senza somministrazione ai soli soci;

– attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibita in modo esclusivo, di cui all’art. 58 della Legge Regione Puglia n. 24/2015;

che sono autorizzati a restare aperti fino alle ore 01:00″.

“Per gli esercizi quali bar-gelaterie l’orario di apertura al pubblico è articolato dalle ore 05:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. La chiusura di tutte le altre attività commerciali è fissata entro e non oltre le ore 21:00″.

“La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino a nuova disposizione”