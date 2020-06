Foggia, rinvio udienze nel Tribunale: protesta Azione Forense (FOTO)

Foggia, 03 giugno 2020. Le conseguenze dell’emergenza da coronavirus presso i tribunali: ancora udienze civili rinviate. Lunedì 1 giugno, manifestazione in favore dell’avvocatura, organizzata da Azione Forense, Sezione di Foggia-Capitanata, presso il Tribunale di Foggia. “Ci siamo fatti sentire in un silenzio assordante, anche della stessa nostra categoria” commenta sulla pagina Facebook dedicata Francesco Disanto, presidente di Azione Forense “Una voce fuori dal coro a tutela della nostra nobile professione”.

E intanto, nello stato di cose attuale fatto di ritardi e rinvii, il settore che ha sofferto di più a causa dell’emergenza sanitaria: “Indubbiamente la giustizia minorile. In particolare i minori che sono stati collocati presso strutture, lontani dalla famiglia, in attesa di procedimenti civili non urgenti”.

A parlarne con StatoQuotidiano l’avvocato Rosanna Eugenelo, socio fondatore della sezione di Capitanata di Azione Forense.

Quali sono le situazioni dove bisognerebbe migliorare gli interventi della giustizia?

“Il giusto processo consta di tre elementi essenziali: contraddittorio, difesa e impugnabilità della decisione. Nel caso del processo minorile, si applica il procedimento di Volontaria Giurisdizione, che non persegue la risoluzione di una disputa fra le parti, ma il compimento di tutte quelle attività necessarie alla gestione di un negozio giuridico . A mio parere, il superiore interesse del minore potrà trovare la tutela che merita solo in un rito permeato di contraddittorio, tra parti difese in modo tecnico, che si concluda con una pronuncia sindacabile da altro e diverso giudice.

Inoltre, anche il sistema sociale in cui viviamo andrebbe rieducato. E’ considerato ancora normale maltrattare una donna. Per esempio, mi è capitato di assistere delle clienti le cui madri hanno testimoniato contro di loro ritenendo giuste le accuse del marito e sostenendo che questi faceva bene a picchiare quasi quasi ammettendo che le proprie figlie non si occupavano della loro famiglia, delle cose di casa”.

Il sistema sociale attuale, nei Cinque Reali Siti come a Foggia e in altre zone d’Italia, insomma, secondo Rosanna Eugenelo, ancora vede le donne relegate a certi ruoli e certe funzioni a tal punto che a volte le stesse donne si schierano contro quelle donne che provano ad emanciparsi. “Ci troviamo indietro di 60 anni”.

Vi sono poi casi in cui i minori hanno assistito alla violenza subita dalla madre ad opera del padre. E in alcuni di questi viene addirittura sanzionata la madre perché non avrebbe saputo proteggere i figli da questa o da altre forme di violenza causate da altre persone. “Bisognerebbe invece chiedersi se la madre, in quel momento, abbia o no avuto scelta a causa dell’ambiente, dell’età e della forza morale”.

La posizione della donna, quindi, non è per niente tutelata, secondo la Eugenelo: “Mi riferisco a diritti vari, come l’uguaglianza per esempio, che sono costituzionalmente previsti e riconosciuti. E non vedo perché se la Costituzione li ha riconosciuti nel 1948, quando è stata emanata, nel 2020 invece alla donna non debbano ancora essere del tutto riconosciuti”. E, comunque vada, sono sempre i minori a dover subire le conseguenze dei problemi giudiziari in cui vengono coinvolti i genitori.

I magistrati si avvalgono in tali casi dell’ausilio dei servizi sociali che operano come una longa manus. “Ma spesso ci dobbiamo augurare che il loro sguardo sia scevro da condizionamenti e pregiudizi”. Delle condizioni di genitorialità dovrebbe, invece, secondo l’avvocato Eugenelo, occuparsi una persona che ha fatto percorsi adeguati.

Ma chi è un buon genitore?

“Un buon genitore è colui che non commette reati in genere e soprattutto nei confronti dei figli, non è dedito a sostanze psicotrope o alcol, questo, per lo meno è quello che desumiamo dalla lettura codicistica. Un team di esperti potrebbe fare un’analisi psichiatrica per rilevarne le capacità individuali”.