“Gli Angeli di Padre Pio”: consegnate 70 mascherine N95 per i dipendenti

San Giovanni Rotondo, 03 giugno 2020. “Questa mattina la presidente dell’ Ordine dei TSRM e delle PSTRP della Provincia di Foggia ha consegnato al coordinatore di area riabilitativa 70 mascherine N95 per i dipendenti in forza al presidio di riabilitazione extraospedaliero a ciclo continuativo “Gli Angeli di Padre Pio”.

La Fondazione desidera ringraziare l’Ordine a nome di tutti gli operatori interessati.

Inutile ribadire, afferma il dott. Cannone Michele coordinatore presso Gli Angeli di Padre Pio, quanto sia importante per noi sanitari, in questa fase di apertura dopo un pesante lock-down, continuare ad attenersi a tutti i protocolli di sicurezza. Le professioni della riabilitazione non hanno mai smesso di fornire le loro cure e il loro sostegno in tutto questo periodo. Spesso le competenze sanitarie, compreso quelle riabilitative, costringono gli operatori a non poter mantenere una distanza di sicurezza e quindi la disponibilità di Dispositivi di Protezione Individuale è un requisito essenziale, una prima arma contro il diffondersi del virus. Alle commissioni d’albo e alla dott.ssa Amalia Bisceglia, presidente dell’Ordine va il ringraziamento cordiale di tutti noi”.