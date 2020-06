Manfredonia, commercianti “Posticipata alle ore 1.30 la chiusura di bar ristoranti e pizzerie”

, 03 giugno 2020. Posticipata alle ore 01:30 la chiusura di ristoranti, bar e pizzerie di Manfredonia Ciascuno deve fare la sua parte. Pensiamo che in questa frase si possa racchiudere tutto quello che è successo oggi. Come sappiamo, l’emergenza sanitaria legata all’epidemia da virus Sars-CoV-2 sta rischiando di mettere seriamente in ginocchio l’economia della città di Manfredonia, per la quale le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande rappresentano un asset fondamentale.

Noi pensiamo che i cittadini e le Istituzioni debbano cooperare, soprattutto in momenti come questo e oggi ne abbiamo avuto la riprova. In rappresentanza di tutte le categorie del settore ristorazione, somministrazione bevande, lidi balneari, abbiamo oggi incontrato l’Amministrazione Comunale per trovare insieme una soluzione che potesse soddisfare tutti e contemperare esigenze economiche e esigenze di tutela della salute pubblica.

Grazie a questo incontro è stata posticipata alle ore 01:30 la chiusura di ristoranti, bar, chioschi e pizzerie di Manfredonia. Ringraziamo i Commissari Straordinari del Comune di Manfredonia, l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine per la disponibilità manifestata oggi nel trovare un’intesa sulle norme che devono regolare il settore.

Ringraziamo la testata giornalistica online IlSipontino.net perché nel corso di una diretta è emersa la possibilità di poter organizzare questo incontro. Ringraziamo l’Associazione socio-culturale AgiAmo per aver effettuato lo studio preparatorio e aver elaborato un documento di base, propedeutico all’individuazione della soluzione ideale. Non siamo solo esercenti, siamo anche cittadini che abitano e vivono la comunità, ci siamo fatti carico del problema e abbiamo offerto il nostro contributo costruttivo all’elaborazione di regole condivise. Siamo andando incontro alla stagione estiva, siamo certi che se continuiamo in questo percorso di collaborazione, sarà un’estate proficua per tutti.

Gli operatori del settore Michele Angelilli, Matteo Castriotta Michele Lo Russo Lorenzo Tivieri