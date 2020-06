Bari, 3 giugno 2020. È provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata sud della strada statale 89 “Garganica” a Manfredonia dal km 179,800 al km 178,000 per le operazioni di recupero di un mezzo pesante a seguito di un incidente avvenuto il 29 maggio 2020 . Per consentire le operazioni in sicurezza è stato istituito un senso unico alternato sulla carreggiata opposta in direzione nord.