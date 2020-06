Mattinata, blitz a lido abusivo definito ‘apparente’ su spiaggia libera: assolta proprietaria

, 03 giugno 2020. Con sentenza n. 2745 nel procedimento n. 2315/16, del Tribunale di Foggia, è stata assolta C.R. di 38 anni proprietaria di una struttura balneare sul litoraneo garganico e più precisamente sulla spiaggia di

Con operazione congiunta in pieno agosto 2015 del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto di Manfredonia e la Compagnia Carabinieri di Manfredonia, veniva sequestrato un lido balneare definito “apparente” perché in ipotesi sprovvisto delle previste autorizzazioni demaniali marittime su un tratto di spiaggia libera, e quindi veniva deferita l’occupatore “sine titulo” alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione nonché contestando la violazione dei sigilli essendo alcune strutture già oggetto di sequestro nella corrente stagione estiva.

Di diverso avvisto il Tribunale di Foggia e il legale della imputata, l’avv. Pierpaolo Fischetti: “Spiace aver dimostrato che avevamo ragione in un lungo lasso di tempo riservatoci dal processo ma la verità fattuale ci ha ripagato di un clamore mediatico e di un ludibrio continuo e avvilente che non potrà certo essere ripagato se non sotto l’aspetto materiale”.

Disposto con sentenza anche la restituzione delle cose sottoposte a sequestro ovvero: 51 basi di ombrellone aventi piattaforma in cemento con relativo tubo in PVC amovibili, 56 ombrelloni, 89 lettini sdraio, 34 tavolini portaoggetti, 9 tavolini e 24 sedie in plastica.