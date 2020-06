Monte Sant’Angelo, ricoverato dopo aver ingerito acido per disinfestazione: deceduto ai Riuniti

“Si tratta di una disgrazia”

, 03 giugno 2020. Come anticipato , è deceduto nella notte, classe 1966, di, addetto alla sorveglianza per conto della Tecneco. L’uomo era ricoverato da circa 18 giorni nel reparto di Rianimazione degli OO.RR. di Foggia, dopo aver ingerito, accidentalmente, un acido per la disinfestazione degli ambienti.

“Si tratta di una disgrazia“, dicono gli inquirenti a StatoQuotidiano.it. “Sono stati attivati ulteriori accertamenti ma solo per prassi”. L’uomo ha ingerito infatti l’acido da una bottiglia scambiandola per quella dell’acqua. “Le due bottiglie in plastica erano praticamente uguali”, dicono i Carabinieri. “La bottiglia contenente l’acido doveva essere utilizzata ma è stata rimessa in auto perché non più necessaria”. Dopo circa 18 giorni di rianimazione, l’uomo è deceduto nella notte, con grande commozione dei parenti, degli amici, e di tanti cittadini che lo conoscevano.

“Persona umile e solare. Mancherai e mancheranno tanto i tuoi saluti”

“Donato, persona umile e solare. Mancherai e mancheranno tanto i tuoi saluti : Eeeeeh ciao amore. Unico e indimenticabile, vuoto immenso“, scrive una lettrice.

“Sai, ho pregato tanto in questi giorni, ma la Madonna, evidentemente ti ha voluto con lei.

Spesso, la vita è ingiusta, ma so che un giorno ci incontreremo dinuvo e potremmo chiacchierare e ridere come una volta. Non potremmo mai dimenticare la tua generosità e disponibilità“, scrive un amico sulla pagina facebook dell’uomo.