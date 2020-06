Nuova intimidazione ai danni di Domenico Tanzarella

, 03 giugno 2020. “Ho appreso la notizia dell’ennesimo attentato ai danni dell’avv. Domenico Tanzarella. E’ un fatto gravissimo, perché dimostra il livello di pericolosità di chi da tempo ha preso di mira l’ex sindaco di Ostuni con gesti ignobili ed inaccettabili.Vengano rafforzati i sistemi di protezione nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia, ma allo stesso tempo si potenzi lo sforzo investigativo perché questa gente non rimanga impunita.

Conosco bene Domenico e so perfettamente che anche questa volta non si farà intimorire da chi usa sistemi vigliacchi per dimostrare la propria esistenza. Da tutti noi di Senso Civico la piena e incondizionata solidarietà”. Lo dice in una nota Pino Romano (Senso Civico).