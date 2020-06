Obbligo di segnalare arrivo da altre regioni, M5S “Ora il modulo è scaricabile”

Bari, 03 giugno 2020. “Stranamente dopo la nostra segnalazione, finalmente è possibile scaricare e compilare il modulo per segnalare l’arrivo in Puglia da altre regioni o dall’estero. Siamo lieti di poterlo comunicare ai tanti cittadini che questa mattina ci avevano segnalato il disservizio, di cui non compariva alcuna notizia sul portale istituzionale della Regione. Il problema però resta: perchè emanare l’ordinanza solo a poche ore dal via libera allo spostamento tra le regioni, nonostante fosse noto da tempo? In questo modo non si è potuta fare una comunicazione capillare.

Abbiamo capito che ad Emiliano piace pubblicare ordinanze a tarda sera, ma quando queste entrano in vigore già dal giorno dopo, si genera solo confusione e non si permette ai cittadini di avere le giuste informazioni”. Lo segnalano i consiglieri del M5S Puglia in una nota.