Post Covid 19, tour in bicicletta con il fotografo Plasmati

Bari, 03 giugno 2020. Un progetto di cicloturismo e mobilità dolce al tempo del post Coronavirus per per scoprire e riscoprire il territorio lucano. Ecco il tour su due ruote “Basilicata terra di mezzo” – dall’omonimo programma editoriale del fotografo materano Gaetano Plasmati – che costituisce un’ immersione nella natura, esempio di turismo di prossimità e di possibile sostenibilità.

“Soddisfa il bisogno di rigenerazione, catalizza le possibilità di cambiamento per ricostruire su basi rinnovate il rapporto con la natura e con sé stessi. Viaggiare con mezzi lenti e poco impattanti assicura vantaggi all’ambiente e migliora la qualità della vita” sostiene Plasmati,professionista giramondo. Per un fotografo di viaggio la lettura del paesaggio, l’avventura, il distanziamento rappresentano una straordinaria occasione per vivere il turismo in Basilicata in assoluta sicurezza.

La scarsa densità della popolazione, la varietà dei paesaggi e la generosa ospitalità ne fanno una meta privilegiata per lo “slowtravel”, all’insegna del benessere e della continua scoperta. Le proposte vanno dal cicloturismo al trekking nei parchi, dal mare alle terre arse dei calanchi e rappresentano le nuove tendenze per dare risposte alla crisi climatica e ambientale. La bicicletta non è solo un mezzo di trasporto economico e sostenibile, ma preserva l’ambiente e assicura benefici alla salute.

L’iniziativa “Basilicata terra di Mezzo” è supportata dall’agenzia materana Ferula Viaggi, all’insegna della scoperta della Basilicata e della Puglia, in bici o a piedi. Con un bagaglio leggero e una mostra fotografica itinerante, Plasmati tenta di coinvolgere le persone che incontra nei suoi spostamenti in uno straordinario viaggio per immagini mentre propone e affronta il tema dell’acqua e attraverso di essa gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il tema dell’acqua è stato al centro anche del suo ultimo reportage fotografico realizzato nel lungo viaggio in Sri Lanka, India e Nepal. La sua mostra “Acqua Deserti e Monsoni” è inserita nel calendario UN World Water Day e Climate Change 2020.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 03 giugno 2020.

fotogallery