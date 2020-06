“Quale futuro per l’ospedale di Bisceglie?”

Bisceglie. “È necessario far ripartire subito i reparti no Covid dell’ospedale di Bisceglie che ad oggi sono ancora fermi, nonostante il numero dei contagi nella provincia Bat sia fortunatamente zero”, lo chiedono la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Grazia di Bari e il consigliere comunale di Bisceglie Enzo Amendolagine in una lettera inviata al direttore generale Asl/BT Alessandro Delle Donne per capire quale sarà il futuro del presidio ospedaliero di Bisceglie.

“Il presidio ospedaliero di Bisceglie, Vittorio Emanuele ha assolto un compito fondamentale durante la pandemia da Covid -19 – spiegano i pentastellati – dimostrandosi un punto di accoglienza fondamentale per l’assistenza ai contagiati nella provincia Bat. Un supporto prezioso anche per alleggerire il lavoro delle Rsa di Canosa, Minervino e del Don Uva che hanno potuto contare sul personale medico e sanitario dell’ospedale. Ma oggi è necessario far ripartire i reparti no Covid. Per questo abbiamo chiesto al direttore generale Asl/BT Alessandro Delle Donne quale sarà il futuro del nosocomio: quanti posti letto in terapia intensiva sono occupati da pazienti contagiati da Covid -19 e quale sia attualmente la situazione dei pazienti ricoverati nel reparto Covid dal 2 maggio ad oggi, tra positivi e negativizzati. Inoltre, vogliamo conoscere il motivo del mancato trasferimento nei reparti post-acuzie di Universo Salute o dell’ospedale di Canosa, per permettere la riconversione degli altri reparti. Sono tante le domande che non hanno ancora risposta: perché le unità operative del presidio ospedaliero sono ancora chiuse e quando rientrerà in servizio il personale ausiliario trasferito in altri presidi ospedalieri? Quando rientreranno gli infermieri messi in ferie obbligatorie e quando riprenderanno le prestazioni sanitarie sospese?

I cittadini della provincia Bat hanno bisogno di sapere quando saranno attivati percorsi dedicati Covid e non Covid, per favorire la ripresa urgente delle attività ospedaliere e quando riprenderanno i lavori di riqualificazione del vecchio Pronto soccorso, dei locali dell’ex Cup e del laboratorio di analisi, sospesi da tre mesi. Domande finora rimaste senza risposta, ci auguriamo che il direttore generale Delle Donne possa il prima possibile dare le risposte che i cittadini della provincia Bat chiedono”.