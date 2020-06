Regole per gli spostamenti da e per la Puglia da lunedì 3 giugno

segnalare lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso in regione: Compilare il modulo di auto-segnalazione disponibile sul portale Puglia Salute. In alternativa, inviare un’email con i propri dati – nome, cognome, data di nascita, residenza, conviventi, data di arrivo, comune di provenienza e comune di soggiorno – al proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS), se residenti, o al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).



ASL Indirizzo Telefono Email Foggia Piazza Pavoncelli, 11 – Foggia 0881.884018 covid19.info@aslfg.it Barletta, Andria, Trani Viale Trentino, 79 – Andria 0883.299521 0883.299524 direzione.sisp@aslbat.it Bari Lungomare Starita, 6 (c/o ex CTO) – Bari 800.055955 sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it Taranto Via Diego Peluso, 117 – Taranto 333.6166842 diprevta.coronavirus@asl.taranto.it Brindisi Piazza Di Summa – Brindisi 338.5747395 sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it Lecce Viale Don Minzoni, 8 – Lecce 0832.215318 protocollo.sispnord@ausl.le.it

dichiarare il luogo di provenienza ed il Comune in cui soggiornano;

conservare per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

Dachi arriva in Puglia da altre regioni o dall’estero ha l’obbligo di:

La segnalazione della presenza non è richiesta per chi si sposta per esigenze lavorative, motivi di salute, ragioni di assoluta urgenza, nonché per il transito e il trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

La mancata osservanza degli obblighi è punita con le sanzioni descritte nell’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e nell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

È consigliato scaricare e attivare sul proprio smartphone l’app di tracciamento dei contatti Immuni, predisposta dal Ministero della Salute: