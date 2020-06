Con l’ok agli spostamenti tra regioni, i fedeli provenienti da tutta Italia potranno partecipare alle celebrazioni religiose a San Giovanni Rotondo dove c’è il santuario di San Pio. E sono centinaia le telefonate che da questa mattina stanno arrivando ai centralini dell’Ufficio accoglienza pellegrini dei frati cappuccini.

Fedeli e devoti del Santo con le stigmate stanno chiamando per avere informazioni sulla celebrazioni eucaristiche in programma al santuario di Santa Maria delle Grazie. Dopo la sospensione dovuta al lockdown, da fine maggio le funzioni religiose sono ripartite con tre appuntamenti giornalieri: alle 10, alle 11.30 e alle 18. “Gli ingressi saranno contingentati – precisano dal santuario – per una capienza massima di 200 fedeli a celebrazione”.

Fonte: GdM