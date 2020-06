Scalatore foggiano cade durante arrampicata, elitrasportato all’ospedale

(abruzzolive) L’elicottero del 118 di L’Aquila si è recato ieri mattina sul Monte La Rocca, località di arrampicata dei Monti Pizzi, sul versante meridionale della Majella, per prestare soccorso ad un climber caduto dal secondo tiro di corda. L’uomo, originario di Foggia, stava arrampicando con una compagna di cordata lungo una via ‘multipitch’, caratterizzata cioè da più tiri di corda, e denominata ‘Aquila Reale’.. Politraumatizzato ma non in pericolo di vita, il climber è stato elitrasportato all’ospedale di Chieti. Fonte: abruzzolive