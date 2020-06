“Un reporter in valigia”. GARGANO Ep. 5. “Appello green” da Mattinatella

” è una web-serie YouTube nata da un’idea del video-reporter Mirco Paganelli che ha voluto divulgare i contenuti dei suoi viaggi.

“Un reporter in valigia

Mirco Paganelli ha studiato architettura tra l’Italia e il Canada, è un giornalista e video-reporter. Lavora in televisione e si occupa di cronaca e politica, mentre il tempo libero lo dedica ai viaggi. Ogni video è girato e montato da lui.

Volete viaggiare con me tutto l’anno? Con il progetto “Un reporter in valigia” vi farò uscire di casa raccontandovi il mondo attraverso la mia curiosità. Storia, cucina locale, svago, interviste, natura e città… Con la mia telecamera vi farò assaporare lo spirito del luogo mentre viaggio da solo o in compagnia.

Perché “Un reporter in valigia”? Perché a parlarvi sarò direttamente io, Mirco Paganelli, che di mestiere faccio il giornalista, mentre la valigia è la vostra, quella che voglio convincervi a fare al più presto attraverso i miei video, quella in cui voglio infilarmi con i miei consigli. Niente è più bello al mondo di aprirsi al mondo e dunque: siete pronti a viaggiare con me? (prima pubblicazione: novembre 2019)

Acqua azzurra, sole caldo e un ambiente naturale bellissimo. Questi gli ingredienti della mia giornata passata a Mattinatella insieme ad alcuni amici pugliesi.

In riva al mare ho trovato anche l’amore di molte coppie che scelgono di passare qui la loro vacanza, dove ci sono pure famiglie con bambini, alcuni dei quali mi hanno impegnato in una competizione sportiva. Purtroppo, passeggiando nel bosco dietro alla spiaggia, mi sono imbattuto nell’inciviltà di alcune persone che gettano i rifiuti, tra cui plastica, nella vegetazione. Una pratica diffusa in diverse parti del paese e ignobile.