Ursitti: “E’ tempo di tornare in tribunale, dopo il lockdown si rischia il blocco”

Gianluca Ursitti, presidente dell’ordine degli avvocati, descrive la situazione di ripresa dopo il lockdown: “E’ tempo di tornare in tribunale, chiedo un atto di coraggio a magistrati e cancellieri. Il settore penale è ripartito al 20%, il civile al 15%. Per il numero di cause del tribunale di Foggia si rischia la paralisi. L’impatto del lockdown è stato devastante, gli uffici dovranno organizzarsi velocemente”. Ursitti spiega anche come l’Ordine in questi mesi abbia fatto informazione “fornendo materiale rispetto ad un avvicendamento normativo all’ordine del giorno, cosa per cui c’è stato da andar di matto. Abbiamo implementato la sicurezza del personale e stiamo implementando il servizio online per esempio per l’acceso in Procura e per eliminare le code, ma questa è la strada che dovevamo percorrere a prescindere dal Covid-19”.