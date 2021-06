A San Paolo di Civitate il torneo nazionale “Floorball” campo piccolo

San Paolo di Civitate, FG, 12-13 Giugno 2021. Siamo orgogliosi di farvi sapere di questo evento che vuole promuovere in Puglia e al Sud Italia questo favoloso gioco di squadra. Dopo vari mesi di sospensione a cause del COVID, il Floorball Nazionale riprende con le sue varie attività e si è voluto fare un torneo per la prima volta in Puglia organizzato dal CivitaStars con l’aiuto e collaborazione della FIUF ( Federazione Italian Unihockey /

Floorball) e l’Amministrazione del Comune di San Paolo di Civitate.

In questo torneo ci sarà una rappresentanza di tutta l’italia, compreso la squadra di casa A.S.D. CivitaStars Floorball che rappresenteranno il Sud Italia, i Campioni D’Italia ‘Campo Grande’ Viking Roma FC e i Black Lions Roma che rappresenteranno il Centro Italia, e i vincitori della Coppa Italia 2021 ‘Campo Grande’ FC Milano Molotov che rappresenteranno il Nord Italia. Il Floorball è uno sport praticato ufficialmente in più di 50 nazioni. Nasce come floorhockey negli Stati Uniti negli anni ’50 dove è utilizzato come mezzo d’allenamento per i giocatori di hockey su ghiaccio ma diventa presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia.

“Chiunque finora abbia deciso di prendere una stecca in mano si è subito divertito… E’ davvero fantastico”. (R.Franchelli).

Di certo l’avanzare del Covid ha finito con il rallentare la sua progressiva ascesa, ma adesso c’è voglia di ricominciare e di mettersi definitivamente alle spalle il periodo di inattività. La CivitaStars si è ritrovata due settimane fa a riprendere gli allenamenti con il preparatore atletico Giovanni Santangelo, il Coach Rocchino Franchelli e il preparatore portieri Antonio Pace. Ed ora attendiamo impazienti di misurarci in questo torneo.

Inoltre vogliamo far notare come il Floorball sia un gioco inclusivo per giovani e meno giovani e certamente adatto ad entrambi i sessi. Infatti nella torneo si potrà vedere giocare sia donne che uomini e sia minorenni che maggiorenni.. tutti insieme in un gioco dinamico, divertente e con la voglia di espandersi in tutta l’Italia!

Tutte le partite saranno transmesse in Diretta sui nostri vari Social incluso le pagine FACEBOOK di CIVITASTARS, RADIO ATHENABEAT, SPORT’IAMO e la pagina YOUTUBE di Radio Athenabeat Vision. Vi invitiamo a contattarci per maggiori informazioni e se possibile ricevere un invito VIP ufficiale per vedere le partite dal vivo con noi. Cordiali saluti e Viva il FLoorball!!

Presidente e Coach Dot. Rocchino Franchelli