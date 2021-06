Affare pubblica illuminazione, Longo dice a Iaccarino: “Ho lanciato la bomba”

Le carte delle Procura che riguardano l’indagine sulle presunte tangenti al comune di Foggia riportano il clima politico avvelenato che si respirava nella maggioranza. Nel periodo di aprile- maggio 2020 era stata richiesta la modifica del regolamento comunale per abbassare il quorum alla sfiducia del presidente del consiglio, poi approvata a giugno 2020. Nel frattempo si moltiplicano i casi di attrito fra il presidente e Landella, tanto che si vociferava, in quel periodo, (la revoca avverrà a marzo 2021 per altri motivi) di una mozione di sfiducia nei confronti di Iaccarino.

In un’intercettazione di aprile 2020, Bruno Longo riferisce a Leonardo Iaccarino quello che ha comunicato ad alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia in un incontro appositamente fissato. Riguarda il project financing sulla pubblica illuminazione. “Ho lanciato la bomba- dice Longo- Leonardo domani mattina va da un penalista per autodenunciarsi… è andato a dire tu mi devi mettere nelle condizioni che io mi devo portare in galera il sindaco… se io devo passare qualche cosa lo passo pure non me frega niente … quindi abbiamo a che fare con persona decisissima a fare tutto”. Iaccarino conferma.

“Ci troviamo di fronte ad una storia di tangenti … non alla questione politica- continua a riferire a Iaccarino il contenuto dell’incontro avuto a Foggia con i rappresentanti politici di Fdi-….se Landella incassa e poi passiamo noi i guai…noi in questa storia dobbiamo restare fuori”.

Si è alla vigilia delle Regionali e il consigliere pensa che le cose, nel senso della sua candidatura, possano mettersi male: “Poi che cosa vorrà dire, che le cose si metteranno in maniera tale che io non mi devo manco candidare alla Regione, chi cazzo se ne frega … ma io in galera non ci voglio andare …”.

Longo, quando parla con un suo conoscente, dice: “Io sono la garanzia di Iaccarino … ha chiesto scusa, non lo fa più ( si riferiva a uno scontro verbale con Landella, ndr) tu perché vuoi fare ste battaglie personali …. quindi vai a dire a Landella sto fatto qui … non so se lo ha fatto perché poi è arrivata sta mozione”.

Longo ritiene però che qualcuno si dovrà incaricare di parlagliene, qualcuno che ha “abboccato come un pesce”.

Di questa vicenda viene informato Paolo Agostinacchio e viene fissato un appuntamento che, stando alle parole di Bruno Longo, aveva come scopo “quello di valutare la rilevanza penale del materiale informatico di cui era in possesso”. Longo parla con Iaccarino: “Sto dall’Onorevole Agostinacchio, sto riferendo di quella situazione di cui noi abbiamo parlato spesso del vero motivo della discussione… E di quelle registrazioni, dal punto di vista procedurale….l’onorevole ti vorrebbe ascoltare per darti dei consigli”.