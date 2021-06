D’Attis sugli arresti: “Necessario reset completo e riflessione oltre i colori politici”

Foggia, 03 giugno 2021. “La riflessione su Foggia va oltre i colori politici e il tema della permeabilità della classe dirigente va affrontato dai partiti. Il centrodestra si deve assumere le sue responsabilità, al netto dei risultati delle indagini che potranno essere peggiorative o migliorative, non girarsi dall’altra parte”.

Lo ha detto il segretario regionale di Fi Mauro D’Attis collegato nella trasmissione “Foggia, quale futuro politico?”, andata in onda martedì pomeriggio su Antenna Sud. Ospiti in studio Giovanni Quarato, del M5s, già consigliere comunale, segretario cittadino del Pd.

“Le regionali a Foggia – ha continuato D’Attis- sono state multicolor, ricordiamo che Iaccarino sostenne il presidente regionale uscente, una parte di questa amministrazione è servita ad altre parti politiche, i fatti sono molto fluidi. Il centrodestra deve farsi un esame di coscienza che deve riguardare tutti in una delle città più importanti della Puglia.

E’ necessario un reset totale”. Cosa ha pensato di Landella che è stato forzista e con cui vi siete lasciati un po’ bruscamente? gli ha chiesto il giornalista.

“Queste cose non fanno bene alla città e, in un certo senso, delegittimano la politica”. D’Attis ha poi aggiunto che c’è la necessità di un ripensamento da parte dei partiti, “dalla prossima settimana può partire una serie riflessione seria su come basare la nostra proposta e su dove poggiarla. Di certo questa esperienza qualcosa ce l’ha insegnata”.