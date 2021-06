Emanuele: “Cavaliere parlò di comunisti? Sono dell’83, nato con il Pd”

Foggia, 03 giugno 2021. “Il consiglio comunale da tempo era fermo, noi più volte lo abbiamo chiesto le dimissioni di Landella. C’è la necessità di prendersi cura di Foggia per portarla fuori dal baratro, la squadra Stato sta facendo un ottimo lavoro”.

Lo ha detto Davide Emanuele, segretario cittadino del Pd, ospite della trasmissione “Foggia, quale futuro politico?”, in onda su Antenna Sud.

A D’Attis che ricordava le regionali “multicolor”, ha risposto che molti degli arrestati oggi sono stati in passato di Fi. Si è parlato anche di Pippo Cavaliere e della sua visita a casa di Iaccarino. “Noi scegliemmo Cavaliere alle comunali del 2019- ha proseguito Emanuele- portando avanti una campagna elettorale sulla legalità.

Lia Azzarone, davanti al segretario nazionale Zingaretti durante un comizio, disse: ‘il primo problema di questa città è la mafia’”. Sulla visita da Iaccarino: “La città era in un brutto momento, in assoluta buona fede è andato a trovarlo per convincerlo a dimettersi, dato anche il blocco amministrativo in cui si trovava la città, cosa che avrebbe dovuto fare il centrodestra.

L’ha fatto perché è uno che si dà al prossimo”. Sui “comunisti”, secondo quanto emerso dalla stampa: “Non possiamo estrapolare una frase della in un contesto di amicizia e convivialità dandole chissà quale significato. Poi io sono dell’’83, sono nato dopo, nel Pd”.