Foggia, incidente nella notte tra due auto: quattro feriti

Foggia, 03/06/2021 – Due veicoli distrutti e 4 feriti. Questo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa notte su via Trinitapoli a Foggia. Ad entrare in collisione per una mancata precedenza una Ford Festa ed una Ford Focus. I due veicoli hanno riportato ingenti danni mentre mentre gli occupanti sono stati soccorsi da due ambulanze del 118. Tre sono stati medicati sul.posto mentre il quarto è stato trasportato in pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto, la Polizia Locale per i rilievi del sinistro.