Manfredonia, “Ho avuto la fortuna e l’onore di averti come fratello”

Manfredonia, 03/06/2021 – “Ciao Jon, sono passati diciassette giorni e non c’è secondo in cui io non ti senta o non ti veda. Io ho avuto la fortuna e l’onore , di averti come fratello, e voglio condividere questa fortuna. Noi siamo cresciuti praticamente insieme io, Jonathan e Ruben e dio solo sa cosa non è potuto succedere.

Jonathan è stato sicuramente quello più problematico nell’adolescenza, ma quello che poi è sbocciato meglio. Ha avuto il coraggio e la forza, nonostante tutto quello che ci fosse successo da piccoli , di crearsi una famiglia, di amare. Jonathan era una persona di poche parole ma che faceva tanto rumore, credetemi. Era testardo, ma testardo forte e credetemi la sua testardaggine mi innervosiva tanto ma al contempo l’ammiravo, perché quando si poneva un obiettivo quello era.

Jonathan era fissato col caffè, ne beveva a tonnellate, e poi ti faceva quel suo sorrisino accennato che non sapevi se ti pretendesse in giro o meno, ma è il suo e nessuno glielo può togliere. Jonathan era estremamente educato il suo parlare con un filo di voce era perché molto rispettoso, tant’è che a volte quasi non lo si sentiva, e poi era generoso e buono chiunque abbia trascorso solo pochi attimi con lui può confermarlo. Lui era fiero di quello che stava diventando, lo voleva mostrare a tutti.

Jonathan ama più di ogni altra cosa la sua piccola Evelyn e la piccola Francesca che a breve arriverà e io non posso credere che Jonathan sia andato via, lui non è andato via, c’è l’hanno tolto, e questa cosa non mi potrà mai dare pace. L’unico sollievo che riesco a provare è la speranza e la consapevolezza che Jonathan vive e vivrà per sempre nei cuori

di chi lo ha amato e lo ama , vive negli occhi delle sue bimbe, vive nel ricordo che tocca a noi tenere acceso. Io ringrazio mia madre e mio padre per aver messo al mondo un fiore splendido, Jonathan vi perdona tutto. Ringrazio Rossella, la sua compagna, per avergli insegnato l’amore e aver creato con lui una famiglia. Ringrazio i suoceri per averlo trattato come un figlio, e averlo fatto maturare come uomo. Ma il GRAZIE più grande va a te Jon per essere stato la persona, il fratello, il padre, l’amico splendido che sei stato e sarai per sempre”.

Lo riporta su Facebook Michele Spano.